Diego Simeone kafasına koydu! Fenerbahçe'den yıldız ismi çok istiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcuyu İspanyol ekibi Atletico Madrid'in çok istediği öğrenildi. Hatta takımın teknik direktörü Diego Simeone'nin bu transferde özellikle ısrarcı olduğu bilgisi var. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:41
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın Samsunspor'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olmasıyla beraber Kanarya'nın şampiyonluk şansı devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maça odaklandı.
Kanarya'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerin sol beki Archie Brown için Atletico Madrid'in ısrarının sürdüğü öğrenildi.
İspanyol devinde takımın teknik direktörü Diego Simeone'nin bu transferin gerçekleşmesini özellikle çok istediği bilgisi var.
Kanarya ise Nottingham Forest ve Wolverhampton'ın da listesinde bulunan Archie için tok satıcı rolünde...
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi var.
Bu başkanlık seçiminin ardından futbolcunun da Fenerbahçe'deki geleceğinin şekillenmesi bekleniyor.