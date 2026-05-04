Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldız isme uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki o yıldızı özellikle uyaracağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:08
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Cimbom'da galibiyet halinde şampiyonluğun ilan edileceği bu maçta alınan skor sonrası teknik heyet alarma geçti.
Okan Buruk'un takımdaki o futbolcuyu Hesap.com Antalyaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesi özellikle uyaracağı öğrenildi.
Son haftalarda formunda büyük bir düşüş yaşanan Davinson Sanchez'in durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.
Yaptığı kritik hatalar ve zaman zaman sahadaki umursamaz tavırları ile geçmişini mumla aratan Kolombiyalı oyuncudan kalan iki haftada kendisini tamamen sahaya vermesi istenecek.