Galatasaray'dan Romelu Lukaku harekatı! Transferdeki kozu...

Mauro İcardi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi için görüşmelere başlamayan G.Saray, Arjantinli yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Forvette Osimhen'in yalnız kaldığını düşünen ve yokluğunda büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar önemli bir alternatif getirmeye hazırlanıyor. Hedefte ise son yıllarda üç oyuncu alınan Napoli bulunuyor. İlk olarak Mertens, lige damgasını vurmuştu. Ardından 75 milyon euro'ya alınan Osimhen, taraftarın sevgilisi olurken, ara dönemde kiralanan Noa Lang da beğenildi.

YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Napoli'den gelen oyunculardan önemli bir verim alan G.Saray, şimdi de İtalyan ekibi ile gemileri yakan ve sezon sonunda ayrılık kararı alan Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcü senelik 8 milyon euro kazanıyor. İtalyan basınına göre Milan'ın yanı sıra G.Saray da Belçikalı golcüyü transfer etmek istiyor. İki takımın da bu maaşı karşılayacağı ancak Napoli'nin oyuncusunu bir İtalyan takımına satmaya sıcak bakmadığı iddia edildi. Bu nedenle Türkiye ihtimali artıyor.

LUKAKU DERBİSİ

Galatasaray'ın yanı sıra Belçikalı golcü için ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş da sıraya girmiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Lukaku'yu çok beğendiği ve transferini istediği bilinirken, F.Bahçe de daha önce temas kurmuştu. Ancak seçim süreci nedeniyle frene basılmış durumda. G.Saray lig bitiminde Şampiyonlar Ligi kozu ile rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak.