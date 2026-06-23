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Haberler Konyaspor Konyaspor’da Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı

Konyaspor’da Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor'da sözleşmesi sona eren Sırp ön libero Marko Jevtovic'e veda edildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:02
Konyaspor’da Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor'da 2018 yılından 2021 yılına kadar 3 sezon oynayan, sonrasında 2024-2025 sezonu başında tekrar transfer edilen 32 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı. Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Marko Jevtovic, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 155 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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