Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer...

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, 2026 Dünya Kupası'nda değerine değer katmaya devam ediyor. Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta performansıyla izleyenleri büyüleyen 20 yaşındaki oyuncuya futbol otoritelerinden, "Fildişi Sahili'nin Iniesta'sı" yakıştırması yapıldı.

DEVLER SIRAYA GİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililerin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olarak görülen genç oyuncuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. Alman ekibi Leipzig'in yanı sıra PSG, Barcelona ve Chelsea'nin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

50 MİLYON EURO...

Trabzonspor'un ise yıldız futbolcu konusunda aceleci davranmayı düşünmediği, olası bir transfer için beklentisini en az 50 milyon Euro seviyesine çıkardığı öğrenildi.