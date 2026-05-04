Ziraat Türkiye Kupası
Chelsea - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor! Ligde zor günler geçiren Chelsea, Stamford Bridge'de formda rakibi Nottingham Forest’ı konuk ediyor. "Chelsea maçı saat kaçta?" ve "Chelsea - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?" soruları Google'da en çok arananlar listesine girdi. İşte Londra'daki bu önemli karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel gelişmeleri...

Chelsea - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Chelsea FC, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Londra'nın simge statlarından biri olan Stamford Bridge'de oynanacak. Ligde zor günler geçiren Chelsea, taraftarı önünde galibiyet ararken; formda Nottingham Forest deplasmanda sürpriz peşinde olacak. "Chelsea maçı saat kaçta?" ve "Chelsea - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Chelsea - Nottingham Forest maçı detayları ve canlı anlatım linki FOTOMAÇ.com'da!

CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) saat 17:00'de başlayacak.

CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

CHELSEA'DE KABUS SÜRÜYOR

"Blues" takımı, Premier Lig'de üst üste aldığı 5 mağlubiyetle tarihinin en kötü serilerinden birini yaşıyor. Kendi evinde bu gidişata "dur" demek isteyen Chelsea için 3 puan hayati önem taşıyor.

FOREST'TA HEDEF 5'TE 5

"Tricky Trees" lakaplı Nottingham Forest ise tam tersi bir grafikle geliyor. Tüm kulvarlarda üst üste 5. galibiyetini hedefleyen konuk ekip, Chelsea'nin formsuzluğunu avantaja çevirip Londra'dan zaferle dönmek istiyor.

CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Chelsea muhtemel 11: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

Nottingham Forest muhtemel 11: Sels, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, McAtee, Anderson, Dominguez, Gibbs-White, Jesus, Lucca

