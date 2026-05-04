Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında yarışacak!

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 5 Mayıs'ta Çin'de başlayacak. Şanghay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünya Kupası'nın 2. ayağında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

ERKEKLER KLASİK YAY: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

KADINLAR KLASİK YAY: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

ERKEKLER MAKARALI YAY: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

KADINLAR MAKARALI YAY: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağını, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.