Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! 16 futbolcu birden...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste 4. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 16 futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:19
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.
Samsunspor karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk kutlamalarını haftaya bırakan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında köklü bir temizliğe hazırlanıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımda baş gösteren mental yorgunluğu en büyük problem olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı.
Akşam'ın haberine göre; ilk etapta yedek kaleci Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye de yeni mukavele teklif edilmeyeceği öğrenildi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina da yol ayrımında. Bu isimler için gelecek teklifler anında değerlendirmeye alınacak.
Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Wilfried Singo için de gelecek tekliflerin ise miktarı belirleyici rol oynayacak.
Ara transferde kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı alan yönetim, Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen ve kaptan Uğurcan'ı ise her ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istiyor.
