Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı! Antalyaspor ile Alanyaspor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan müacedelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ballet'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Meschack'ın yerden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada sağ taraftan Safuri'nin kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
45+1. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.