Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:07
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

Kritik maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Kocaelispor'un sayısı ise 23. dakikada Dan Agyei'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 32 puana, Kocaelispor ise 37 puana yükseldi.

Kasımpaşa ligin 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1

34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.

