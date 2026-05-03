Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı! Küme düşme hattında 4 maç CANLI

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı! Küme düşme hattında 4 maç CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattını ilgilendiren Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa-Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren 4 maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor

Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 16. sırada yer alan Hesap.com Antalyaspor'un 28 puanı bulunuyor. 12 puanlı Corendon Alanyaspor ise 12. sırada haftaya girdi.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Ballet, Soner, Safuri, Doğukan, Van de Streek.

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Maestro, Makouta, Elia, Ui-jo, Güven.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Sezondaki 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 21 puanla 18'inci ve son basamakta bulunuyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Kranevitter, Traore, Barış, Babicka, Tiago.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Samed, Diabate, Tongya, Traore, Metehan, Koita.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Zecorner Kayserispor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

Ligde çıktığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan İkas Eyüpspor, topladığı 28 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Zecorner Kayserispor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Cardoso, Makaraov, Chalov, Onugkha.

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Legowski, Andre, Radu, Metehan, Umut Bozok.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Sezondaki maçlarının 7'sini kazanan, 10'unda berabere kalan, 14'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 13. sırada girdi.

Kocaeli ekibi, 9'ar galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 13 yenilgi yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, topladığı 36 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Kocaelispor'u yenerek alt sıralarla bağını koparmak istiyor.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Miguel Dias, Ben Ouanes, Benedyczak, Opoku, Kamil Ahmet, Kerem Demirbay, Diabate, İrfan Can Kahveci.

Kocaelispor: Öztaşdelen, Dijksteel, Agyei, Keita, Cafumana, Dursun, Sissoho, Haidara, Oğuz, Keleş, Nonge.

