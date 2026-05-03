Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom evinde Trabzonspor'a şans tanımadı!

Türk Telekom evinde Trabzonspor'a şans tanımadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Türk Telekom konuk ettiği Trabzonspor'u 81-72 mağlup etti. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekom, sahasında Trabzonspor'u 81-72 yendi.

Mücadelenin başında peş peşe sayılar bulan ve 5-0 öne geçen Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. 9 sayı geriden gelen konuk ekip, ilk sayıyı Reed ile buldu. İlk 5 dakikayı 13-7 üstün giren Başkent ekibine karşı konuk takım, arayı kapatsa da Türk Telekom, ilk periyotta oyun üstünlüğünü korudu ve Simonovic ile etkili olarak 23-18 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta üst üste sayı bulan Trabzonspor, ev sahibi ekibin hataları ve top kayıplarını sayıya çevirdi ve farkı 1 sayıya düşürdü: 39-38. Karşılıklı faullerin yapıldığı ikinci çeyreğin sonunda boyalı alan ile pota altını etkili kullanan Türk Telekom, soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Periyottaki sayılarını Reed ve Yeboah ile bulan Trabzonspor'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, çeyreği 64-57 önde bitirdi.

Son periyotta taraftarın da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Başkent takımı, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Hayatın Artı Biri Spor Kulübünün, Kütahya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Türkiye Basketbol Şampiyonası'ndaki galibiyeti kutlandı.

