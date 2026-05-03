Gol düellosunda Manchester United, Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Manchester United 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Matheus Cunha, 14. dakikada Benjamin Sesko ve 77. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.

Konuk ekibin golleri 47. dakikada Dominik Szoboszlai ve 56. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

3. sırada yer alan Manchester United puanını 64 yaptı ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Liverpool ise 58 puanda kaldı.