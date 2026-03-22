Ziraat Türkiye Kupası
Aston Villa - West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in kritik maçlarından biri olan Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Pazar günü Villa Park’ta oynanacak karşılaşmada Aston Villa, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isterken, West Ham United ise küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 12:00
Aston Villa - West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri Villa Park'ta! Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumaya çalışan Aston Villa, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United'ı ağırlıyor. Üst üste aldığı mağlubiyetlerle sarsılan Villa, taraftarı önünde ayağa kalkabilecek mi? İşte Aston Villa - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları...

ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Birmingham'da oynanacak bu zorlu mücadele, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.15'te futbolseverlerle buluşacak.

ASTON VILLA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

  • Tarih: 22 Mart 2026
  • Saat: 17:15 (TSİ)
  • Kanal: beIN Sports 3 ve beIN Connect (TOD)
  • Stat: Villa Park (Birmingham)

VILLA PARK'TA "EMERY" İÇİN KRİTİK SINAV

Aston Villa, Unai Emery döneminin en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Ligde üst üste 3 maç kaybeden ev sahibi ekip, eğer bugün de sahadan yenilgiyle ayrılırsa deneyimli teknik adam kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig mağlubiyeti almış olacak. Şu anda 51 puanla 4. sırada yer alan Villa, arkasından gelen Liverpool ve Chelsea'nin baskısını hissetmemek için mutlak 3 puan hedefliyor. Hafta içi Avrupa'da Lille'i eleyerek moral bulan takım, bu enerjiyi lige yansıtmak istiyor.

WEST HAM UNITED DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Konuk ekip West Ham United ise ligin dibinden kurtulmaya çalışıyor. 18. sırada ve düşme hattında yer alan "Çekiçler", Nuno Espírito Santo yönetiminde son 9 maçta 15 puan toplayarak bir çıkış yakaladı. Son olarak Manchester City ile berabere kalarak ne kadar dirençli olabileceklerini gösterdiler. Bugün alacakları bir galibiyet, onları küme düşme hattının üzerine taşıyabilir.

