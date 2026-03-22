Ziraat Türkiye Kupası
Newcastle United - Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in en heyecanlı derbilerinden biri olan Newcastle United - Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 10:31
İngiltere Premier Lig'de derbi heyecanı! Kuzey Doğu'nun iki devi Newcastle United ve Sunderland, haftalarca konuşulacak bir mücadele için sahaya çıkıyor. Hafta içi Avrupa'da ağır bir darbe alan "Saksağanlar", "Kara Kediler" karşısında taraftarını teselli etmek istiyor. Peki, Newcastle - Sunderland maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev Tyne-Wear derbisinin canlı yayın bilgileri...

NEWCASTLE UNITED - SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St. James' Park'ta oynanacak bu dev randevu, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 22 Mart 2026

Saat: 15:00 (TSİ) / 12:00 (Yerel Saat)

Kanal: beIN Sports 3 ve beIN Connect (TOD)

Stat: St. James' Park (Newcastle)

NEWCASTLE UNİTED YARALARINI SARMAK İSTİYOR

Newcastle United, hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona'ya 7-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmenin şokunu yaşıyor. Eddie Howe'un öğrencileri, ligde 10. sırada bulunurken, bu büyük derbiyi kazanarak hem özgüven tazelemek hem de Avrupa kupaları yarışından kopmamak niyetinde. Sakatlıkları bulunan Bruno Guimaraes ve Fabian Schär'ın eksikliğinde Newcastle'ın nasıl bir direnç göstereceği merak konusu.

SUNDERLAND "LANETİ" SÜRDÜRME PEŞİNDE

Ligde 13. sırada yer alan Sunderland ise son 10 lig derbisinde rakibine karşı kurduğu üstünlüğü devam ettirmek istiyor. Aralık ayındaki ilk maçı 1-0 kazanan "Kara Kediler", Newcastle deplasmanında alacağı bir galibiyetle rakibinin üzerine çıkma ve ligde nefes alma şansına sahip.

