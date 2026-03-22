Tottenham-Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu Premier Lig gündeminde öne çıkıyor. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen iki takımın mücadelesi büyük önem taşıyor. Tottenham ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Nottingham Forest ise deplasmanda çıkış arıyor. İngiltere Premier Lig'de kalma mücadelesi veren iki ekip, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen 30 puanlı Tottenham, hemen ensesindeki 29 puanlı Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Peki, Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Londra'da oynanacak bu kader maçı, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.15'te ekranlara gelecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 22 Mart 2026

17:15 (TSİ)

17:15 (TSİ) Kanal: beIN Sports Max 2

beIN Sports Max 2 Stat: Tottenham Hotspur Stadyumu

TOTTENHAM'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Ev sahibi Tottenham, bu sezon tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan ve sadece 1 puan (Liverpool beraberliği) toplayabilen Londra ekibi, 30 puanla 16. sıraya kadar geriledi. James Maddison ve Dejan Kulusevski gibi yıldızlarının sakatlığıyla sarsılan Tottenham, Forest karşısında alacağı bir galibiyetle üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor.

NOTTINGHAM FOREST TAKİPTE

Konuk ekip Nottingham Forest ise 29 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Tıpkı rakibi gibi son 5 maçında galibiyetle tanışamayan Forest, Tottenham'ı deplasmanda devirerek rakibinin üzerine çıkmayı ve nefes almayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Nottingham Forest 3-0 gibi net bir skorla kazanmıştı.

