Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük'ten Gençlerbirliği'ne karşı kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kritik 3 puan aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 21:57 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:08
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Düşme hattından kurtulmak isteyen iki ekibin kritik mücadelesini Fatih Karagümrük Tiago Çukur'un 17. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Fatih Karagümrük puanını 24 yaptı. Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

