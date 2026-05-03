Zecorner Kayserispor konuk ettiği ikas Eyüpspor ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
51. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Semih Güler'in pasında sol çaprazda topla buluşan Tuci'nin içeriye yönelerek kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak taca çıktı.
54. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Tuci'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Jankat Yılmaz sağına uzanarak topu çeldi.
60. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Yao'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında ön direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında arka direğe koşu yapan Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
