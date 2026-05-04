Fenerbahçe'de forvet rotası belirlendi! Başkan adaylarının hepsi onu istiyor
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü arayışları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olan üç ismin de listesinde aynı santrforun yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Bu üç adayın da önceliği kaliteli bir golcüyü kadroya katmak.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden üç ismin de listesinde Juventus'un yıldızı Jonathan David olduğu ortaya çıktı
İRTİBATA GEÇTİLER
Fenerbahçe'nin üç başkan adayı da Kanadalı golcünün menajeriyle irtibata geçip şartları sordu. Juventus, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun değil ve iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe başkan adayları da David'i transfer etmek istiyor.
Bir aksilik yaşanmaması halinde önümüzdeki sezon Jonathan David'in sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözle bakılıyor.
MİLLİ TAKIMDA 75 MAÇ
David, Kanada Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri...
Şu ana kadar 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 39 kez ağları sarstı.
