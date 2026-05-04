Everton - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere Premier Lig'de haftanın en kritik mücadelelerinden biri futbolseverleri bekliyor. Everton FC, sahasında şampiyonluk yarışındaki Manchester City'yi konuk ediyor. Karşılaşma, Goodison Park'ta oynanacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Manchester City, deplasmanda 3 puan ararken; Everton ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler "Manchester City maçı saat kaçta?" ve "Everton - Manchester City maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton'ın yeni stadyumunda oynanacak bu kritik karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) saat 22:00'de başlayacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Everton-City maçının hakemi Simon Hooper olacak.

CITY'NİN ÜÇ KUPA HEDEFİ

FA Cup'ta Southampton'ı eleyerek finale yükselen Pep Guardiola'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig ile birlikte "üçleme" yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 15 günlük aranın ardından dinç bir kadroyla sahada olmaları bekleniyor.

EVERTON'DA SON DAKİKA KABUSU

Geçtiğimiz hafta West Ham karşısında son dakikalarda yediği gollerle yıkılan Everton, düşme hattıyla arasını açmak için dev rakibi karşısında puan arayacak. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk büyük maçta taraftar desteği arkalarında olacak.

