Galatasaray'da büyük değişim! İşte Okan Buruk'un orta saha planı
Galatasaray'da orta saha hattında köklü değişim kapıda: Okan Buruk, performans düşüşü yaşayan Lucas Torreira dahil birçok isimle ilgili kritik kararlar alırken, yeni sezonda Bruno Fernandes başta olmak üzere yıldız transferlerle kadroyu yenilemeyi planlıyor. İşte sarı kırmızılıların yeni sezon planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Bu maç sayısının artması üzerine Okan Buruk çareyi orta sahada revizyona gitmekte buldu.
LEMINA İLE 1 YIL DAHA
Kendisine teklifler gelen Sara ile yolların ayrılması beklenirken, Torreira'nın bile olası satışı düşünülüyor ancak bir yıl daha takımda kalması planlanıyor.
Suudi kulüplerinin ilgi gösterdiği İlkay'a izin verecek olan sarı-kırmızılılar, Lemina'nın sözleşmesindeki 1 senelik opsiyonu kullanarak Gabonlu oyuncu ile bir sene devam edecek.
Ancak bu bölgeye doğrudan forma giyebilecek iki futbolcu alınacak.
Listenin başında ise Manchester United'dan Bruno Fernandes bulunuyor.
Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado isimleri de ön plana çıkıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.