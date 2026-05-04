Galatasaray'da büyük değişim! İşte Okan Buruk'un orta saha planı

Galatasaray'da orta saha hattında köklü değişim kapıda: Okan Buruk, performans düşüşü yaşayan Lucas Torreira dahil birçok isimle ilgili kritik kararlar alırken, yeni sezonda Bruno Fernandes başta olmak üzere yıldız transferlerle kadroyu yenilemeyi planlıyor. İşte sarı kırmızılıların yeni sezon planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da yaşlanan ve istikrarsız bir görüntü sergilemeye başlayan orta sahada ciddi değişime gidilecek.

Yaşanan şampiyonluklarda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Lucas Torreira'da bile düşüş yaşanması üzerine teknik direktör Okan Buruk bu bölgede ciddi bir değişime gidecek.

Bu bölgedeki dört isim de bu sezon çok istikrarsız bir görüntü sergiledi. Sara, Torreira, İlkay ve Lemina bazı maçlarda orta sahayı çok net bir şekilde kaybetti.

Bu maç sayısının artması üzerine Okan Buruk çareyi orta sahada revizyona gitmekte buldu.

LEMINA İLE 1 YIL DAHA
Kendisine teklifler gelen Sara ile yolların ayrılması beklenirken, Torreira'nın bile olası satışı düşünülüyor ancak bir yıl daha takımda kalması planlanıyor.

Suudi kulüplerinin ilgi gösterdiği İlkay'a izin verecek olan sarı-kırmızılılar, Lemina'nın sözleşmesindeki 1 senelik opsiyonu kullanarak Gabonlu oyuncu ile bir sene devam edecek.

Ancak bu bölgeye doğrudan forma giyebilecek iki futbolcu alınacak.

Listenin başında ise Manchester United'dan Bruno Fernandes bulunuyor.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado isimleri de ön plana çıkıyor.

