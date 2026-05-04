Ziraat Türkiye Kupası
NBA'de son çeyrek final eşleşmesi Detroit- Cleveland oldu!

NBA’de son çeyrek final eşleşmesi Detroit- Cleveland oldu!

NBA'de play-off turu tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Detroit Pistons, Orlando Magic’i 116-94; Cleveland Cavaliers ise Toronto Raptors’ı 114-102 mağlup ederek serilerini 4-3 kazandı ve çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:33
NBA’de son çeyrek final eşleşmesi Detroit- Cleveland oldu!

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak tamamlayan Detroit Pistons, Orlando Magic'i 116-94 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Detroit, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste üç maç kazanarak seriyi 4-3'e getirdi ve 18 yıl sonra ilk kez tur atladı. Pistons ayrıca, NBA tarihinde 3-1'den geri dönerek tur geçen 15. takım oldu. Detroit'te Cade Cunningham 32 sayı, 1 ribaund ve 13 asistle öne çıkarken, Tobias Harris 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 38 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

SON ÇEYREK FİNALİST CLEVELAND OLDU

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 4. sırada tamamlayan Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup etti. Seriyi 4-3 kazanan Cleveland, çeyrek finalde Detroit Pistons'un rakibi oldu. Cleveland'da Jarrett Allen 22 sayı, 18 ribaund ve 2 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ve 1 asist, James Harden ise 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Toronto'da Scottie Barnes 24 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, RJ Barrett ise 23 sayı, 4 ribaund ve 6 asist üretti ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

Çeyrek final eşleşmelerinde de 4 galibiyete ulaşan takımlar bir üst tura yükselecek.

GÜNÜN SONUÇLARININ ARDINDAN OLUŞAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

New York Knicks - Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

Son Dakika
G.Saray'da yaprak dökümü başlıyor! 16 futbolcu birden... 09:19
Everton - Manchester City maçı bilgileri 09:08
Chelsea - Nottingham Forest maçı bilgileri 08:54
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55