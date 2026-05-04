Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga CANLI | Sevilla - Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da kader haftaları! Küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden Sevilla, sahasında Bask temsilcisi Real Sociedad’ı ağırlıyor. "Sevilla maçı saat kaçta?" ve "Sevilla - Real Sociedad maçı hangi kanalda?" soruları spor gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. İşte Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’daki dev randevunun yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 11:50
La Liga'da heyecan 34. haftanın son maçıyla devam ediyor! Ligde kalma savaşı veren Sevilla, sahasında Avrupa garantili Real Sociedad'ı ağırlıyor. "Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman?" sorusu, düşme potasındaki dengelerin değişme ihtimali nedeniyle tüm taraftarların odağında. Sevilla, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes alabilecek mi? İşte canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç öncesi notlar...

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) saat: 22:00'de başlayacak.

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport / S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

SEVILLA ATEŞ HATTINDA

La Liga'da alışık olunmayan bir sezon geçiren "Los Nervionenses", 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor. Güvenli bölgedeki Alaves'in sadece 2 puan gerisinde olan Sevilla için bitime 5 maç kala her puan altın değerinde.

REAL SOCIEDAD RAHAT

Konuk ekip Real Sociedad ise ligde 8. sırada yer alıyor ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantilemiş durumda. Bask ekibi, prestij ve üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak.

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

