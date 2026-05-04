CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Castrol Ford Team Türkiye'den çifte podyum!

Castrol Ford Team Türkiye'den çifte podyum!

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Kaan Sarıhan, Bodrum Rallisi'ndeki ilk yarışında hem genç pilotlar sınıfında ikincilik hem de RC3 sınıfında üçüncülük elde ederek çifte podyum sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 15:15
Castrol Ford Team Türkiye'den çifte podyum!

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotlarından Kaan Sarıhan, 2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Bodrum Rallisi'nde ilk yarışını çifte podyumla tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye'ye bu sezon katılan Sarıhan, kariyerinin ilk rallisinde start alarak hem genç pilotlar sınıfında ikincilik hem de şampiyonanın en çekişmeli sınıfı olan Rally3 sınıfı araçların yarıştığı RC3 sınıfında üçüncülük elde etti.

Co-pilotluğunu tecrübeli isim Ersin Ören'in üstlendiği ekip, değişken hava koşullarıyla öne çıkan Bodrum Rallisi'nde istikrarlı bir performans sergiledi.

Yarış boyunca etkili olan ani yağışlar ve buna bağlı olarak kritik hale gelen lastik tercihleri, etap karakterini önemli ölçüde değiştirirken Sarıhan, bu zorlu şartlarda tamamen öğrenme odaklı ve kontrollü bir tempoyla ilerlemesine rağmen hatasız bir yarış çıkardı.

Yarış süresince Kaan Sarıhan'a, takım koçu Murat Bostancı ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç pilot Ali Türkkan mentörlük yaparak destek verdi.

Sarıhan, Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 sezonunda genç yeteneklere yaptığı yatırımın önemli bir parçası olan Castrol Ford Racing Academy projesi kapsamında takıma katılan dört genç pilottan biri olarak öne çıkarken, yaşları ortalama 19 olan yeni nesil pilotlar, Türk ralli sporunun geleceği adına önemli bir potansiyel barındırıyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin bir sonraki yarışı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın köklü ve zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Portekiz Rallisi olacak. Takım, bu yarışta Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak ile Türkiye'yi temsil edecek.

Son iki sezonda Dünya Ralli Şampiyonası JWRC sınıfında Türkiye'ye üst üste dünya üçüncülükleri kazandıran ekip, bu yıl son olarak Hırvatistan Rallisi'ni kazanarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi. Hedef ise Portekiz'de elde edilecek bir galibiyetle liderliği ele geçirmek.

F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda...
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı?
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Fitili CHP'li üyenin şikayeti ateşledi! "Tetikçilik" skandalında tüm ifadeler Takvim'de | Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan hem itiraf hem satış
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek
G.Saray'da yıldız ismin sözleşmesi uzadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
AS Roma - Fiorentina maçı bilgileri AS Roma - Fiorentina maçı bilgileri 14:13
US Cremonese - Lazio maçı bilgileri US Cremonese - Lazio maçı bilgileri 14:01
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 13:31
Serie A'da şampiyon Inter! Serie A'da şampiyon Inter! 13:09
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 12:51
Süper Lig'de düşme hattı! Süper Lig'de düşme hattı! 12:42
Daha Eski
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı! Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı! 12:24
Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru! Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru! 12:21
Basketbol Süper Ligi düşme hattı! Basketbol Süper Ligi düşme hattı! 12:07
Trabzonspor, Fatih Tekke ile düşüşte! Trabzonspor, Fatih Tekke ile düşüşte! 11:54
Sevilla - Real Sociedad maçı bilgileri Sevilla - Real Sociedad maçı bilgileri 11:50
"Bir aile ortamı olduk!" "Bir aile ortamı olduk!" 11:46