Castrol Ford Team Türkiye'den çifte podyum!

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotlarından Kaan Sarıhan, 2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Bodrum Rallisi'nde ilk yarışını çifte podyumla tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye'ye bu sezon katılan Sarıhan, kariyerinin ilk rallisinde start alarak hem genç pilotlar sınıfında ikincilik hem de şampiyonanın en çekişmeli sınıfı olan Rally3 sınıfı araçların yarıştığı RC3 sınıfında üçüncülük elde etti.

Co-pilotluğunu tecrübeli isim Ersin Ören'in üstlendiği ekip, değişken hava koşullarıyla öne çıkan Bodrum Rallisi'nde istikrarlı bir performans sergiledi.

Yarış boyunca etkili olan ani yağışlar ve buna bağlı olarak kritik hale gelen lastik tercihleri, etap karakterini önemli ölçüde değiştirirken Sarıhan, bu zorlu şartlarda tamamen öğrenme odaklı ve kontrollü bir tempoyla ilerlemesine rağmen hatasız bir yarış çıkardı.

Yarış süresince Kaan Sarıhan'a, takım koçu Murat Bostancı ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç pilot Ali Türkkan mentörlük yaparak destek verdi.

Sarıhan, Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 sezonunda genç yeteneklere yaptığı yatırımın önemli bir parçası olan Castrol Ford Racing Academy projesi kapsamında takıma katılan dört genç pilottan biri olarak öne çıkarken, yaşları ortalama 19 olan yeni nesil pilotlar, Türk ralli sporunun geleceği adına önemli bir potansiyel barındırıyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin bir sonraki yarışı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın köklü ve zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Portekiz Rallisi olacak. Takım, bu yarışta Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak ile Türkiye'yi temsil edecek.

Son iki sezonda Dünya Ralli Şampiyonası JWRC sınıfında Türkiye'ye üst üste dünya üçüncülükleri kazandıran ekip, bu yıl son olarak Hırvatistan Rallisi'ni kazanarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi. Hedef ise Portekiz'de elde edilecek bir galibiyetle liderliği ele geçirmek.