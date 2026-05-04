Dünya devinin hocasından Osimhen raporu! Transferde flaş gelişme
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dünya devini çalıştıran o teknik adamın Nijeryalı golcüyü transfer etmek için özellikle rapor hazırlattığı öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 15:40
FLICK'İN SİSTEMİNE UYGUN PROFİL
FİNANSAL ENGEL BÜYÜK
21 MİLYON EURO MAAŞ
Osimhen'in yıllık net maaşının 21 milyon Euro olması, transferi oldukça zorlaştırıyor. Bu seviyede bir maliyetin karşılanabilmesi için Barcelona'nın kadrodan önemli isimlerle yollarını ayırması ya da ciddi bir transfer geliri elde etmesi gerekiyor.
SATIŞ OLMADAN TRANSFER ZOR
Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, özellikle Frenkie de Jong veya Raphinha gibi yüksek maaşlı oyuncuların olası satışları gündeme geliyor. Bu tarz bir ayrılık gerçekleşmeden Osimhen seviyesinde bir transferin yapılmasının zor olduğu belirtiliyor.
ALTERNATİFLER MASADA
Barcelona'nın listesinde Osimhen dışında farklı alternatifler de bulunuyor. Ancak Nijeryalı golcü en uygun adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Barcelona'nın mali dengelerini bozmadan bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği büyük merak konusu.
"İŞTE O HABER:"
"ALMAN TEKNİK DİREKTÖRÜN LİSTENİN EN ÜST SIRASINA YERLEŞTİRDİĞİ OYUNCULAR"
