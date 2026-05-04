Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Dünya devinin hocasından Osimhen raporu! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dünya devini çalıştıran o teknik adamın Nijeryalı golcüyü transfer etmek için özellikle rapor hazırlattığı öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 15:40
Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Victor Osimhen oldu. Teknik direktör Hansi Flick'in raporu doğrultusunda hareket eden Katalan ekibi, yıldız golcüyü kadroya katma ihtimalini masaya yatırdı.

FLICK'İN SİSTEMİNE UYGUN PROFİL

Flick'in oyun planında; hareketli, pres gücü yüksek ve fiziksel olarak güçlü bir "9 numara" öncelik taşıyor. Bu profile en uygun isimlerden biri olarak görülen Osimhen, sürati, birebirdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.

FİNANSAL ENGEL BÜYÜK

Ancak Barcelona'nın önündeki en büyük sorun finansal şartlar. La Liga'nın Finansal Sürdürülebilirlik kuralları çerçevesinde yaklaşık 420 milyon euroluk maaş limitine sahip olan kulübün mevcut giderleri bu sınırı aşmış durumda.

21 MİLYON EURO MAAŞ

Osimhen'in yıllık net maaşının 21 milyon Euro olması, transferi oldukça zorlaştırıyor. Bu seviyede bir maliyetin karşılanabilmesi için Barcelona'nın kadrodan önemli isimlerle yollarını ayırması ya da ciddi bir transfer geliri elde etmesi gerekiyor.

SATIŞ OLMADAN TRANSFER ZOR

Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, özellikle Frenkie de Jong veya Raphinha gibi yüksek maaşlı oyuncuların olası satışları gündeme geliyor. Bu tarz bir ayrılık gerçekleşmeden Osimhen seviyesinde bir transferin yapılmasının zor olduğu belirtiliyor.

ALTERNATİFLER MASADA

Barcelona'nın listesinde Osimhen dışında farklı alternatifler de bulunuyor. Ancak Nijeryalı golcü en uygun adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Barcelona'nın mali dengelerini bozmadan bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği büyük merak konusu.

İŞTE O HABER:

"ALMAN TEKNİK DİREKTÖRÜN LİSTENİN EN ÜST SIRASINA YERLEŞTİRDİĞİ OYUNCULAR"

