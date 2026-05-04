Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın hazırlık maçları programı açıklandı!

A Milli Takımımızın hazırlık maçları programı açıklandı!

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:33
A Milli Takımımızın hazırlık maçları programı açıklandı!

Bizim Çocuklar'ın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu. Konuyla ilgili olarak A Milli Takım resmi hesabından açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

