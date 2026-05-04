Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş hamlesi! TFF'ye çıkarma yapıldı

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş hamlesi! TFF'ye çıkarma yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti alması sonrası konuyu görüşmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle bir araya geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:05
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

'Futbolda bahis' suçlaması nedeniyle cezaevine giren tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmada serbest bırakılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki futbolcuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay men cezası verdi.

Sarı-lacivertliler, PFDK'nın Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kulübün açıklamasında "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında PFDK tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilediği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yönetim, PFDK'nın Mert Hakan'a verdiği ceza sonrası harekete geçti.

YÖNETİCİLER TFF'YE GİTTİ

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe yöneticileri, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti.

Yönetimin Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 aylık hak mahrumiyetinin indirilmesi için federasyon ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

