CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Roma - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Roma - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor! Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Devler Ligi vizesi almak için mutlak galibiyet parolasıyla Fiorentina’yı konuk ediyor. "Roma maçı saat kaçta?" ve "Roma - Fiorentina maçı hangi kanalda?" soruları spor gündeminin zirvesinde. İşte Stadio Olimpico’daki kritik mücadelenin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 14:13
CANLI | Roma - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Roma-Fiorentina maçını canlı izlemek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı başkentte noktalanıyor! Roma, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda sahasında Fiorentina'yı ağırlıyor. "Roma - Fiorentina maçı ne zaman?" sorusu, Avrupa kupaları yarışını takip eden futbolseverlerin odağında. Roma evinde hata yapmayarak ilk dört iddiasını koruyacak mı? İşte canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç öncesi kritik notlar...

ROMA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak.

ROMA - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

ROMA - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus kanallarında yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Luca Zufferli yönetecek.

ROMA İLK 4 PEŞİNDE

Sezonun son virajına girilirken Roma, değerli ilk dört sıra mücadelesini sürdürüyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isteyen Giallorossi, taraftar desteğiyle 3 puana kilitlendi.

FIORENTINA RAHAT NEFES ALMAK İSTİYOR

Toskana ekibi Fiorentina ise ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemeye çok yakın. Prestij ve lig sıralamasında daha yukarılara tırmanmak isteyen "Mor Menekşeler", Roma deplasmanından puanla dönerek sezonun geri kalanını rahat geçirmeyi hedefliyor.

ROMA - FIORENTINA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı?
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CANLI | Orta Doğu'da Hürmüz gerilimi | Amerikan gemisi vuruldu mu? İran medyası duyurdu ABD yalanladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da yıldız ismin sözleşmesi uzadı!
Simeone kafasına koydu! F.Bahçe'den o yıldızı istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 13:31
Serie A'da şampiyon Inter! Serie A'da şampiyon Inter! 13:09
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 12:51
Süper Lig'de düşme hattı! Süper Lig'de düşme hattı! 12:42
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı! Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı! 12:24
Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru! Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru! 12:21
Daha Eski
Basketbol Süper Ligi düşme hattı! Basketbol Süper Ligi düşme hattı! 12:07
Trabzonspor, Fatih Tekke ile düşüşte! Trabzonspor, Fatih Tekke ile düşüşte! 11:54
Sevilla - Real Sociedad maçı bilgileri Sevilla - Real Sociedad maçı bilgileri 11:50
"Bir aile ortamı olduk!" "Bir aile ortamı olduk!" 11:46
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek 11:42
Motokros'ta dünya şampiyonu hedefi! Motokros'ta dünya şampiyonu hedefi! 11:35