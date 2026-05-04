VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı!

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 12:49

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, kazanılan şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında, "Şampiyonluğumuzdan dolayı bizi tebrik etme nezaketinde bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize, spor kulüplerimize ve ülkemize şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi.