Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe Başkanlığına aday olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar başkanlığa adaylığını koyarken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın da aday olacağı iddia edilmişti. Yıldırım, yaklaşan seçim öncesi kararını açıklamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 13:31
Geçtiğimiz eylül ayında seçime giden ve Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe, bir seçime daha gidiyor.

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar adaylığını koydu.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde bütün gözler efsane başkan Yıldırım'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın gün içerisinde kamuoyuna önemli açıklamalar yapacağı öne sürülüyor.

'Aday ol' baskısıyla karşı karşıya olan Aziz Yıldırım'ın bu çağrılara net bir yanıt vermesi bekleniyor.

1 YILLIĞINA DÖNEBİLİR

Sabah'ın haberine göre; bir sürpriz olmazsa Yıldırım'ın 2027'ye kadar olan dönemde yani 1 yıl için başkan adayı olacağı Fenebahçe kulislerinde konuşuluyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
