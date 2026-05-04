Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Yeni sezonda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiraladığı İrfan Can Kahveci, sezon sonunda yeniden sarı-lacivertli takıma dönecek. Milli futbolcu, kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 14:54
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan İrfan Can, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.
FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR
Domenico Tedesco döneminde takımda istenmeyen ve Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci dönüş hazırlıkları yapıyor.
Posta'nın haberine göre; deneyimli hücum oyuncusu, iyi bir Dünya Kupası geçirdikten sonra yeniden Çubuklu formayı giymeyi hayal ediyor.
İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 26 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
