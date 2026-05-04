Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Malang Sarr çalımı!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Fransız basını, siyah-beyazlıların Lens forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki stoper Malang Sarr ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 15:31
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirerek ligde şampiyonluk yarışı içerisinde yer almanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, 5 transfer yapacaklarını açıklamıştı.

Sol kanat, sol bek, stoper, orta saha ve kaleye takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta stoper hedefi ön plana çıkıyor. Emmanuel Agbadou'nun partnerini bulmak için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda takımlarından ayrılacak oyuncuları fırsat olarak görüyor.

O İSİM MALANG SARR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın stoper transferindeki hedeflerinden bir tanesi Malang Sarr.

KONTRATI BİTİYOR

Lens ile kontratı 2026 yazında sona erecek oyuncu için siyah-beyazlılar tekrar devreye girdi.

SUUDİLER TRANSFERDE RAKİP

Sarr ile ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil. Haberde yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal de kadrosunu güçlendirmek için Sarr'ı gündemine almış durumda.

ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILIYOR

Malang Sarr'ın adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

MAAŞINI ARTIRMAK İSTİYOR

Malang Sarr cephesinde ise bu ilgi, maaşını ciddi şekilde artırma fırsatı olarak görülüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin transfer dönemi yaklaştıkça hız kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Lens formasıyla 35 maçta görev alan Fransız stoper, 1 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

