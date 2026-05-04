TFF organizasyon ekibi, ABD ve Kanada'da incelemelerde bulundu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ve Kanada'da kapsamlı incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Abdullah Ayaz liderliğindeki ekip, A Milli Takım'ın kamp merkezleri ve maç stadyumlarını teftiş etti. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki maçları boyunca farklı alanlarda operasyon yürütecek Türkiye Futbol Federasyonu'nun çeşitli birimlerinde çalışan personelden oluşan bir ekip, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz liderliğinde ABD ve Kanada'da incelemelerde bulundu.

Ekip üyeleri, A Milli Takım'ın kamp merkezi olarak kullanacağı ABD'nin Arizona eyaleti sınırları içerisinde yer alan otel ve antrenman sahasında detaylı incelemelerde bulunurken, FIFA, yerel makamlar ve tesis yetkililerinden mevcut plan ve turnuva başlangıcına kadar yapılacak hazırlıklar konusunda da bilgi aldı.

Teftiş ekibi, ziyaret kapsamında A Milli Takım'ın Dünya Kupası grup maçlarını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kenti ile ABD'nin Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde Ay-Yıldızlıları ağırlayacak otel ve antrenman tesislerini de tetkik edip yetkililerle kapsamlı görüşmeler yaptı.

ABD ve Kanada'daki teftiş ziyaretine katılan Türkiye Futbol Federasyonu ekibinde, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, IT Direktörü Ali Gümüş, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, Milli Takımlar Operasyon Müdürü Halil Yazıcıoğlu, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, Milli Takımlar Malzeme Departmanı Müdürü Cengiz Çelik, Kurumsal İletişim Müdürü Volkan Küçük, Seyahat Konaklama Müdür Yardımcısı Tulga Kahraman, Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu Bülent Perut yer aldı.

