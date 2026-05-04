CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Jonathan David ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanadalı yıldız hakkında Süper Lig devlerini transferde üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:46
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

Juventus'ta umduğunu bulamayan Jonathan David için yolun sonu görünüyor. Sezon başında Lille'den büyük umutlarla transfer edilen Kanadalı golcü, geride kalan süreçte istenilen performansı sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Teknik heyetin geniş forma şansı verdiği David, tüm kulvarlarda 43 maçta görev almasına rağmen sınırlı katkı sundu. Ligde 6 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı. Bu tablo sonrası Juventus yönetimi, yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelme kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

F.BAHÇE VE G.SARAY PUSUDA!

Zorlu bir sezon geçirmesine rağmen David'e ilgi sürüyor. Fransa Ligue 1'e dönüş ihtimali yüksek maaşı nedeniyle zayıf görünürken, Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray seçeneği ise, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in olası ayrılığına bağlı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ TALİP!

Tutto Mercato'ya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Jonathan David'i transfer listesine aldığı ve yaz döneminde resmi adım atabileceği konuşuluyor. Birmingham ekibinin maddi yönden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Juventus'un satışa sıcak baktığı yıldız golcünün geleceği önümüzdeki haftalarda netleşecek. Tüm işaretler, David'in yeni sezonda Torino dışında bir takımda forma giyeceğini gösteriyor.

İŞTE O HABER:

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

"Juventus'ta forma giyen Jonathan David'e yalnızca Türkiye'den değil, İngiltere'den Aston Villa da talip."

F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması!
Galatasaray'ın Juventus'tan Teun Koopmeiners için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Fitili CHP'li üyenin şikayeti ateşledi! "Tetikçilik" skandalında tüm ifadeler Takvim'de | Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan hem itiraf hem satış
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu!
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 16:34
İşte Bizim Çocuklar'ın hazırlık maçları programı! İşte Bizim Çocuklar'ın hazırlık maçları programı! 16:33
Konyaspor'da Beşiktaş mesaisi! Konyaspor'da Beşiktaş mesaisi! 16:23
Zehra Güneş'ten açıklamalar! Zehra Güneş'ten açıklamalar! 16:11
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! 16:04
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! 15:40
Daha Eski
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım 15:31
Castrol Ford Team Türkiye! Castrol Ford Team Türkiye! 15:15
"Beşiktaş armasının her alanda..." "Beşiktaş armasının her alanda..." 15:09
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... 14:54
AS Roma - Fiorentina maçı bilgileri AS Roma - Fiorentina maçı bilgileri 14:13
US Cremonese - Lazio maçı bilgileri US Cremonese - Lazio maçı bilgileri 14:01