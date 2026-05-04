Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David şoku! Transferi...

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI Teknik heyetin geniş forma şansı verdiği David, tüm kulvarlarda 43 maçta görev almasına rağmen sınırlı katkı sundu. Ligde 6 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı. Bu tablo sonrası Juventus yönetimi, yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelme kararı aldı.

F.BAHÇE VE G.SARAY PUSUDA!



Zorlu bir sezon geçirmesine rağmen David'e ilgi sürüyor. Fransa Ligue 1'e dönüş ihtimali yüksek maaşı nedeniyle zayıf görünürken, Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray seçeneği ise, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in olası ayrılığına bağlı.