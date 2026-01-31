Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Eyüpspor maçını takip etmek için TIKLA

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor, 19 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir süreçten geçiyor. 19 hafta sonunda 16. sırada bulunan Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu kritik deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da...

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 20.Hafta 🆚 Corendon Alanyaspor 🕖 14.30 🏟 Oba Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1#ALYvEYP pic.twitter.com/x76SW4I5dK — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2026

CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Alanyaspor muhtemel ilk 11'i: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Aksoy, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Yılmaz, Ulvan, Gezeg, Ortakaya, Meras, Taşkın, Radu, Raux Yao, Legowski, Pinto, Bozok

