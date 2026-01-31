Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Süper Ligi’nin 20. haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor, GAIN Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde orta sıraları hedefleyen Alanyaspor ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eyüpspor’un mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:46
Alanyaspor-Eyüpspor maçını takip etmek için TIKLA

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor, 19 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir süreçten geçiyor. 19 hafta sonunda 16. sırada bulunan Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu kritik deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da...

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Alanyaspor muhtemel ilk 11'i: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Aksoy, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Yılmaz, Ulvan, Gezeg, Ortakaya, Meras, Taşkın, Radu, Raux Yao, Legowski, Pinto, Bozok

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

