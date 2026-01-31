CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Süper Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Göztepe – Karagümrük maçı, Cumartesi akşamı Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 11:16 Güncellema Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 11:20
Göztepe-Karagümrük maçı canlı takip etmek için tıklayın

Göztepe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan son üç Süper Lig karşılaşmasında beraberlik çıkmadı. Bu süreçte Karagümrük iki kez galip gelirken, Göztepe son mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu tablo, iki takım arasındaki ivme ve statü değişimini net şekilde ortaya koyuyor. Göztepe, bu sezon üst sıraları hedeflerken; Karagümrük, ligde kalma mücadelesi veriyor. Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Göztepe - Karagümrük maçının oynanacağı saat ve canlı yayın bilgileri FOTOMAÇ.com'da...

GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Cumartesi akşamı Süper Lig programı kapsamında oynanacak. Mücadeleye Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Göztepe-Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe SK muhtemel ilk 11'i: Lis, Altikardes, Heliton, Bokele, Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Fatih Karagümrük'ün muhtemel ilk 11'i: Grbic, Esgaio, Kadıoğlu, Balkovec, Kurukalıp, Kalaycı, Özcan, Serginho, Larsson, Sivri, Çukur

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
