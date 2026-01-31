Fenerbahçe Lookman için masaya oturuyor! Peşinat tutarı ve ödeme planı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temaslar sıklaştırıldı. Transferle ilgili son gelişmeyi A Spor muhabiri Erdem Akbaş duyurdu. Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe, bugün Lookman transferi için Atalanta ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede özellikle transferin peşinat tutarı ve ödeme planının masaya yatırılacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması halinde süreci kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.