Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius: Kaybedebiliriz ama...

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında ağırladığı Litvanya'nın Zalgiris ekibine 92-82 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçta detayların kendilerini geri plana attığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 01:00
EuroLeague'in 34. haftasında ağırladığı Zalgiris'e 92-82 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zalgiris'in iyi olan taraf olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın performansından memnunum. Efor anlamında sıkıntılıydık ama bugün iyiydik. Dün kısa bir idman yaptık. Bugün detaylar bizi geri plana attı. Sezon boyunca detaylarda çok iyi değildik. Bugün Zalgiris'in güçlü atak yapabildiğini gördük. Soyunma odasında da söyledim, kaybedebiliriz ama efor anlamında problemimiz yok. Rakibimiz çok iyi olduğu noktalarla galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Zalgiris'te farkı oluşturan noktanın oyuncuların rollerini bilmesi olduğunu vurgulayarak, "Mart ayının sonuna geldik ve takımda herkes sahada ne yapabileceğini arıyor. Bunu konuşuyoruz. Maccabi maçında efor anlamında iyi değildik ama bugün iyiydik. Söylediğim gibi, detaylar kazananı belirledi." dedi.

Ligde zirveye oynayan takımlar arasında büyük bir fark olmadığını söyleyen Litvanyalı başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligi kazanacak takımı detaylar belirleyecek. Durumumuzun farkındayız. Performans olarak play-in takımı değiliz. Puan durumunda ilk sıradayız ama iyi basketbol oynamıyoruz. Kazandığımızda da bunu söylüyordum. Sakatlık dönüşü oyuncuları takıma monte etmek de kolay olmuyor. Elbette endişeleniyorum. Hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru detayları ortaya koyan oyuncuları önemsiyorum. Hedeflerimiz çok büyük. Bunlara giden yolda ufak detayları daha iyi yapmamız gerekiyor."

