Milli ara ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig, 1. Lig maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki hayati mücadelesi sebebiyle profesyonel liglere ara verildi. TFF tarafından açıklanan takvime göre, 20 Mart Cuma günü itibarıyla başlayan milli ara, ay sonuna kadar sürecek ve gözler tamamen Ay-yıldızlı ekibimizin final biletini kovalayacağı maçlara çevrilecek. Bu süreçte Süper Lig ve 1. Lig'de kulüp maçları oynanmazken, lige dönüş tarihleri de netleşti. Trendyol Süper Lig'de Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. hafta ve Trendyol 1. Lig'de ise 33. hafta heyecanının start alacağı tarihler belli oldu. İşte detaylar.

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki kritik sınavları nedeniyle liglere verilen yaklaşık iki haftalık ara, Nisan ayının ilk günlerinde resmi olarak sona eriyor. 20 Mart Cuma günü 27. hafta maçlarının ardından başlayan bu süreç, futbolseverlerin "Milli ara ne zaman bitiyor?" sorularının yanıt bulmasıyla birlikte yerini yeniden lig heyecanına bırakıyor. TFF tarafından açıklanan resmi takvime göre, Trendyol 1. Lig'de 33. hafta müsabakaları 3 Nisan Cuma günü başlayacak. Süper Lig'de ise 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak 28. hafta karşılaşmalarıyla özlem son bulacak. Bu mola süresince takımlar, ligin kalan bölümü öncesinde fiziksel ve taktiksel eksiklerini giderme şansı yakalarken, taraftarların gözü özellikle 5 Nisan Pazar günü oynanacak olan dev derbide olacak. Milli takım dönüşü futbolseverleri yoğun bir fikstür bekliyor. Süper Lig'de 28. hafta perdesi 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerine yayılan maçlarla tamamlanacak; 1. Lig'de ise 33. hafta heyecanı 3, 4 ve 5 Nisan tarihlerinde yaşanacak. Böylece yaklaşık 14 gün süren milli hasret, Nisan ayının ilk hafta sonuyla birlikte görkemli bir dönüş yapacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

04.04.2026 Cumartesi | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş.

04.04.2026 Cumartesi | KASIMPAŞA A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR

04.04.2026 Cumartesi | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR

04.04.2026 Cumartesi | TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

05.04.2026 Pazar | SAMSUNSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR

05.04.2026 Pazar | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

05.04.2026 Pazar | HESAP.COM ANTALYASPOR-İKAS EYÜPSPOR

05.04.2026 Pazar | FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

06.04.2026 Pazartesi | KOCAELİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

1. LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ

03.04.2026 Cuma | ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

03.04.2026 Cuma | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

03.04.2026 Cuma | SİPAY BODRUM FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

03.04.2026 Cuma | ARCA ÇORUM FK-BANDIRMA SPOR

04.04.2026 Cumartesi | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

04.04.2026 Cumartesi | SMS GRUP SARIYERSPOR-SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.

04.04.2026 Cumartesi | ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

04.04.2026 Cumartesi | SAKARYASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.

05.04.2026 Pazar | ÖZBELSAN SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR

05.04.2026 Pazar | AMED SPORTİF FAALİYETLER-BOLUSPOR

Süper Lig 29, 30 ve 31. hafta fikstürü için TIKLAYIN