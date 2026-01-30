CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde'nin, Premier Lig'den bir takımın transfer listesine girdiği konuşuluyor. Genç oyuncunun menajerinin ilgili kulübe sağlık durumuna ilişkin rapor ilettiği iddia edilirken, Hollandalı savunmacının sezon tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye veda edebileceği öne sürülüyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:51
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-lacivertlilerin 2023'ün devre arasında kadrosuna kattığı Oosterwolde, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig'den transfer teklifleri geldi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre bir İngiliz kulübü, sezon sonu transferi için Oosterwolde'nin sağlık durumunu mercek altına aldı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Oyuncunun menajerinden sağlık raporu talep eden kulüp, Hollandalı futbolcunun mevcut form durumu ve sakatlık geçmişi hakkında detaylı bilgi almak istedi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Oosterwolde'nin sağlık testlerine katıldığı ve raporun kulübe iletildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe yönetiminin, sezon ortasında Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediğini oyuncunun menajerine ilettiği bilinen detaylar arasında.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro civarında öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç savunma oyuncusunun adı, Premier Lig takımlarından Bournemouth ile anılmıştı.

