Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!
Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde'nin, Premier Lig'den bir takımın transfer listesine girdiği konuşuluyor. Genç oyuncunun menajerinin ilgili kulübe sağlık durumuna ilişkin rapor ilettiği iddia edilirken, Hollandalı savunmacının sezon tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye veda edebileceği öne sürülüyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:51
Takvim'in haberine göre bir İngiliz kulübü, sezon sonu transferi için Oosterwolde'nin sağlık durumunu mercek altına aldı.
Oyuncunun menajerinden sağlık raporu talep eden kulüp, Hollandalı futbolcunun mevcut form durumu ve sakatlık geçmişi hakkında detaylı bilgi almak istedi.
Oosterwolde'nin sağlık testlerine katıldığı ve raporun kulübe iletildiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin, sezon ortasında Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediğini oyuncunun menajerine ilettiği bilinen detaylar arasında.
Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro civarında öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç savunma oyuncusunun adı, Premier Lig takımlarından Bournemouth ile anılmıştı.
