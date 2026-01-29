CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe FCSB deplasmanından 1 puan ile döndü: İşte maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 8. ve son hafta maçında Fenerbahçe, FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve sarı-lacivertliler 12 puanla lig aşamasını tamamlayarak play-off turuna yükseldi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 00:56 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:04
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. FCSB'nin golü ise 71. dakikada Juri Cisotti'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, lig aşamasını 12 puanla tamamladı. Geçen hafta ilk 24'ü garantileyen sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak. FCSB ise 7 puana yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.

EN-NESYRI FORMASINA KAVUŞTU

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AVRUPA'DA 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.

Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.

Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Nene'nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu'dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

18. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Thiam'ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

36. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

