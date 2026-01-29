CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco: En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum

Domenico Tedesco: En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 22:12
Domenico Tedesco: En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig fazında ve bugün son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak."

"Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenman yaptı, hiç antrenman kaçırmadı. En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamadı, 1 haftasında hastaydı. Önümüzdeki maçlarda ona ihtiyacımız var. En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum."

F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi!
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İstanbul'da Özbekistan okulu Hatay'da deprem konutları açıldı! Başkan Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi!
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’a Koreli golcü! Beşiktaş’a Koreli golcü! 21:43
Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! 20:13
F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! 20:12
ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu 19:05
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! 18:14
İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi 18:04
Daha Eski
F.Bahçe Beko-A. Efes | CANLI F.Bahçe Beko-A. Efes | CANLI 17:47
Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! 15:54
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 15:29
Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! 15:18
G.Saray transferi resmen açıkladı! G.Saray transferi resmen açıkladı! 15:17
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati 14:59