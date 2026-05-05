Fenerbahçe'de kırmızı alarm! En az 20 oyuncu...
Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde sandığa gidecek. Sarı-lacivertlilerin yeni başkanının belli olacağı kritik seçimin ardından seçilecek olan ismin kadrodaki yabancı sorunu ile mücadele etmesi bekleniyor. Kadıköy ekibinde kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte yabancı sayısı en az 20 olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:26
Elde olan 14 oyuncunun yanı sıra; Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Mimovic, Becao ve Fayed de kiralıktan geri gelecek.
Toplamda 20 yabancı oyuncu kadroda olacak. Yeni yapılacak transferlerle bu sayının 25'i geçmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetim, en az 11-12 oyuncuyu satmak ya da kiralamak zorunda. Bunların hepsi ayrı maliyet içeriyor.
Yeni gelecek yönetim, gelecek isimler kadar gönderilecek olanlar için de büyük mesai harcayacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.