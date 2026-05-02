11 transfere rekor bonservis

Fenerbahçe, yaz ve kış transfer dönemlerinde tam 11 futbolcu için bonservis ile kiralama bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu oyuncular için tam tamına 142 milyon euro para çıktı. En fazla ödeme yapılan isim; kulüp rekoru kırılan Guendouzi... Fransız oyuncu için 28 milyon euro bonservis verildi. İşte liste;
Guendouzi.........28 milyon euro
Kerem.................22.5 milyon euro
Cherif.................22 milyon euro
Nene...................18 milyon euro
Amrabat.............12 milyon euro
Ederson..............11 milyon euro
Brown.................8 milyon euro
Asensio..............7.5 milyon euro
Skriniar...............6 milyon euro
Musaba..............5 milyon euro
Alvarez...............2 milyon euro (K)
NOT: Sözleşmelerinde Kerem Aktürkoğlu'nda 2.5 milyon euro, Ederson'da 2 milyon euro, Guendouzi'de 2 milyon euro, Asensio'da 500 bin euro, Nene'de 4 milyon euro, Cherif'de de 3 milyon euro bonus maddesi var.