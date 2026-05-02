CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 11 transfere rekor bonservis

11 transfere rekor bonservis

Fenerbahçe, yaz ve kış transfer dönemlerinde tam 11 futbolcu için bonservis ile kiralama bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu oyuncular için tam tamına 142 milyon euro para çıktı. En fazla ödeme yapılan isim; kulüp rekoru kırılan Guendouzi... Fransız oyuncu için 28 milyon euro bonservis verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
11 transfere rekor bonservis

Fenerbahçe, yaz ve kış transfer dönemlerinde tam 11 futbolcu için bonservis ile kiralama bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu oyuncular için tam tamına 142 milyon euro para çıktı. En fazla ödeme yapılan isim; kulüp rekoru kırılan Guendouzi... Fransız oyuncu için 28 milyon euro bonservis verildi. İşte liste;

Guendouzi.........28 milyon euro

Kerem.................22.5 milyon euro

Cherif.................22 milyon euro

Nene...................18 milyon euro

Amrabat.............12 milyon euro

Ederson..............11 milyon euro

Brown.................8 milyon euro

Asensio..............7.5 milyon euro

Skriniar...............6 milyon euro

Musaba..............5 milyon euro

Alvarez...............2 milyon euro (K)

NOT: Sözleşmelerinde Kerem Aktürkoğlu'nda 2.5 milyon euro, Ederson'da 2 milyon euro, Guendouzi'de 2 milyon euro, Asensio'da 500 bin euro, Nene'de 4 milyon euro, Cherif'de de 3 milyon euro bonus maddesi var.

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan eski F.Bahçeli yıldıza transfer kancası!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:32
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:31
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 01:13
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 01:13
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
Daha Eski
Tedesco'ya coşkulu karşılama! Tedesco'ya coşkulu karşılama! 01:13
G.Saray'a Onyedika müjdesi! G.Saray'a Onyedika müjdesi! 01:13
3 puan Rize'nin! 3 puan Rize'nin! 01:13
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! 01:13
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 01:13
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! 01:13