11 transfere rekor bonservis

Fenerbahçe, yaz ve kış transfer dönemlerinde tam 11 futbolcu için bonservis ile kiralama bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu oyuncular için tam tamına 142 milyon euro para çıktı. En fazla ödeme yapılan isim; kulüp rekoru kırılan Guendouzi... Fransız oyuncu için 28 milyon euro bonservis verildi. İşte liste;

Guendouzi.........28 milyon euro

Kerem.................22.5 milyon euro

Cherif.................22 milyon euro

Nene...................18 milyon euro

Amrabat.............12 milyon euro

Ederson..............11 milyon euro

Brown.................8 milyon euro

Asensio..............7.5 milyon euro

Skriniar...............6 milyon euro

Musaba..............5 milyon euro

Alvarez...............2 milyon euro (K)

NOT: Sözleşmelerinde Kerem Aktürkoğlu'nda 2.5 milyon euro, Ederson'da 2 milyon euro, Guendouzi'de 2 milyon euro, Asensio'da 500 bin euro, Nene'de 4 milyon euro, Cherif'de de 3 milyon euro bonus maddesi var.