CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 70 puanla 4. sırada yer alan ve Play-Off oynamayı garantileyen ARCA Çorum FK, sezonun son haftasında 80 puanlı şampiyon Erzurumspor FK’yı ağırlıyor. Ligin zirvesindeki iki güçlü ekibin mücadelesinde ev sahibi ekip, şampiyonu devirip Play-Off öncesi rakiplerine gözdağı vermeyi hedeflerken; Erzurumspor FK ise kupayı zaferle taçlandırmak istiyor. Peki, Çorum FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:01
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi, Çorum Şehir Stadyumu'nda futbolseverlere harika bir seyir zevki vaat eden bir maçla kapanıyor. Çorum FK, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla Play-Off hattındaki yerini erkenden sağlamlaştırdı. Kırmızı-siyahlılar, ligi 4. sırada bitirerek Play-Off'ta saha avantajını elinde tutmayı planlıyor. Uğur Uçar ve oyuncular, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Erzurumspor karşısında taraftarı önünde sezonu galibiyetle noktalamak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Erzurumspor FK ise rüya gibi bir sezonu geride bıraktı. Ligin bitimine iki hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden"Dadaşlar, 80 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig biletini cebine koyan mavi-beyazlılar, bu maça bir prestij mücadelesi gözüyle baksa da disiplini elden bırakmıyor. İşte Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçının detayları!

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor ekranlarından konferans yayın ile canlı izlenebilecek.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI İZLE | TRT SPOR

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
