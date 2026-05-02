Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor mücadelesi öncesi takımına uyarıda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, beraberlik durumunda dahi 26. şampiyonluğu ilan edecekleri maç öncesi rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi geçtiğimiz hafta derbide 3-0 yenerek puan farkını 7'ye çıkarmıştı.

Samsunspor maçından beraberlik dahi alınsa 26. şampiyonluğu ilan edecek Cimbom'da Okan Buruk, oyuncularına rehavet uyarısında bulundu.

Başarılı çalıştırıcının, ''Daha şampiyon olmadık! Samsunspor maçında da Fenerbahçe derbisindeki ciddiyeti istiyorum. Kazanalım ve şampiyon dönelim'' dediği öğrenildi.

Buruk, Fenerbahçe maçından sonraki sevinçleri de abartılı bulduğunu ifade etmişti.

Derbi sonrası şampiyonluk sorularına, "Daha şampiyon olmadık. Önümüzde 3 maç daha var. Şampiyonluk gibi yapılan kutlamalar beni rahatsız etti. Oynayacağımız 3 ciddi maç daha var." demişti.

