Galatasaray'da Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor mücadelesi öncesi takımına uyarıda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, beraberlik durumunda dahi 26. şampiyonluğu ilan edecekleri maç öncesi rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 09:52
Başarılı çalıştırıcının, ''Daha şampiyon olmadık! Samsunspor maçında da Fenerbahçe derbisindeki ciddiyeti istiyorum. Kazanalım ve şampiyon dönelim'' dediği öğrenildi.
Buruk, Fenerbahçe maçından sonraki sevinçleri de abartılı bulduğunu ifade etmişti.
Derbi sonrası şampiyonluk sorularına, "Daha şampiyon olmadık. Önümüzde 3 maç daha var. Şampiyonluk gibi yapılan kutlamalar beni rahatsız etti. Oynayacağımız 3 ciddi maç daha var." demişti.
