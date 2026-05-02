Ziraat Türkiye Kupası
Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets için yeterli olmadı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Los Angeles Lakers, deplasmanda Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 98-78 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale çıktı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:13
Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde Los Angeles Lakers'a 98-78'lik skorla mağlup oldu.

Batı Konferansı play-off serisinin 6. maçında Rockets'ı bu sezonun en düşük skorunda tutmayı başaran Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Rui Hachimura 21 sayı, Deandre Ayton 16 ribauntla maçı bitirdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Amen Thompson 18, Tari Eason 14 sayı kaydetti.

