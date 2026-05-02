Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 36 puanla 17. sırada yer alan Deportivo Alaves, 34. hafta mücadelesinde 41 puanlı komşusu Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Mallorca karşısında aldığı hayati galibiyetle düşme hattıyla arasını 2 puana çıkaran Alaves, evindeki yenilmezlik serisini sürdürüp nefes almak istiyor. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen ve Avrupa potasından uzaklaşan Athletic Bilbao ise derbi zaferiyle yeniden moral bulma peşinde. Peki, Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:01
Bask bölgesinin iki köklü kulübü, Estadio de Mendizorroza'da sezonun en kritik randevularından birine çıkıyor. Ev sahibi Deportivo Alaves, teknik direktör Quique Flores yönetiminde çıktığı son 7 maçta 9 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir direnç gösterdi. Sahasında oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Alaves, sezonun ilk yarısında San Mames'te aldıkları 1-0'lık galibiyetin özgüveniyle sahaya çıkacaklar. Konuk ekip tarafında ise hedef, sezonun son düzlüğünde ilk 10 içerisindeki yerini korumak ve prestij kazanmak. 41 puanla 10. sırada yer alan Ernesto Valverde'nin öğrencileri, Mart ayından bu yana çıktığı deplasmanlarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. İşte Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçının detayları!

Deportivo Alaves-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Deportivo Alaves-Athletic Bilbao randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Deportivo Alaves-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Diabate, Martinez

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Berenguer, N Williams; Guruzeta

