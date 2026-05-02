Villarreal-Levante CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da futbol heyecanı Estadio de la Cerámica'da zirveye çıkıyor. Ev sahibi Villarreal, 33 maçta topladığı 65 puanla sezonun en flaş takımlarından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Castellon ekibi, yakaladığı galibiyet serisini küme düşme hattındaki rakibi karşısında da sürdürmek niyetinde. Özellikle iç sahada kurdukları baskı ve hücumdaki bitiricilikleriyle dikkat çeken Villarreal, bu maçı kazandığı takdirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda dev bir adım atmış olacak. Levante cephesinde ise adeta bir seferberlik ilan edilmiş durumda. 33 puanla 19. sırada yer alan konuk takım, düşme hattının kalbinde ve rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için her puana muhtaç. Son lig maçında Espanyol deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Levante, savunma direncini bu kez ligin en golcü takımlarından birine karşı test edecek. İşte Villarreal-Levante maçının detayları!

Villarreal-Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Villarreal-Levante randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 15.00'te yapılacak.

Villarreal-Levante MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.