Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Djalo, Jota ve Salih Uçan da Beşiktaş adına ilk yarının iyilerindendi. Rotasyon olarak sahaya çıkan oyuncuların, düzenli ilk 11'de oynayan isimlerden daha istekli ve arzulu oynaması; hem forma bekleyen oyunculara hem de Sergen Yalçın'a verilmesi gereken net bir mesajdır. Beşiktaş formasını, bu forma için savaşan oyuncular giymeli. İkinci yarı iki takım adına da rölantide başladı ve bu şekilde devam ediyor. Yalnız Yasin Özcan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum; ortaya koyduğu oyun şu an için Beşiktaş seviyesinde değil. Eğer üzerine koymaz ve kendini geliştirmezse, Beşiktaş'ta kalması zor görünen oyuncuların başında geliyor. Bu eleştiri sadece bu maça özel değil; kendisine verilen süreyi iyi değerlendirdiğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanını kayıpsız geçerek artık odağını esas hedef olan Konya maçına çevirdi. Bu maçı da kazanarak adını finale yazdırması gerekiyor. Ardından kupayı alıp bu kötü geçen sezonun bir nebze de olsa telafi edilmesi şart.