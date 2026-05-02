Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 08:32
Sergen Yalçın'ın çok fazla şans vermediği isimlerden Djalo da dün sahanın en iyilerindendi ve açılış golünü attı. Djalo ile Silva'nın ortaya koyduğu performans adeta ilahi bir mesaj gibiydi… Tabii anlayana! Benzer şeyleri Taylan için de söylemek mümkün… Birçok sağ bekten daha kaliteli ayaklara sahip ama formayı ancak rüyasında görebiliyor. Nedense bir türlü kendini beğendiremedi. Evet, Beşiktaş deplasmanda kazandı ve en azından Avrupa trenine binmeyi büyük ölçüde garantiledi. Büyük bir başarı mı derseniz, elbette değil… "Beşiktaş ikinci olduğunda bile taraftarı tam anlamıyla mutlu olmaz. O nedenle bu koltukta oturuyorsan, en azından ilk 3'e giremediğinde ipin çekilir." Yanlış anlamayın, bunu ben söylemiyorum. Zamanında ekranlarda yorum yaparken bunu bizzat Sergen Yalçın söylemişti. Ne garip değil mi!?
MUSTAFA ÇULCU-BRAVO BUĞRA
Beşiktaş'ın sahadaki 11'i ve yedek kulübesi bize hedefin net Ziraat Türkiye Kupası olduğunu gösterdi. Rotasyonlu kadro, önde baskı ile golleri ilk yarıda buldu.
Mustafa Hekimoğlu ve Yasin Özcan'ın süre alması, Beşiktaş ve milli takımımız adına çok kıymetli. Gaziantep FK, ligi kafasında bitirmiş rahat, oyunu hiç bozmadan keyifle prestij maçı oynadı. Rotasyonlu Beşiktaş kadrosu, iyi işler yaparken skor rahatlığıyla zaman zaman savunma disiplininden uzaklaşınca derin boşluklar bıraktı.
Bayo her iki yarıda net pozisyonlar buldu. Son vuruşlarda başarısızdı.
Sergen hocadan kupa öncesi ter atmaları için hamleler geldi. Beşiktaş kazanmayı bildi.
Sezon başında A.Buğra Taşkınsoy'un az daha hakemliği bitiriliyordu. Gel zaman git zaman bugün için aynı yönetim, aynı hakeme sahada ve özellikle derbilerde VAR'da kurtarıcı olarak sarıldı!
Duyduğumuz kadarıyla hakemlikte iddialı bir motto oluşmuş. İtaat, biat, konunun üstünü ört, el öp, özür dile, yolun açılsın diyorlar.
9'da Beşiktaş, 25'te de Gaziantep elle oynama düşüncesiyle penaltı bekledi. Devam kararları doğru.
21'de kaleci Zafer geç kalınca Jota Silva'ya müdahalesinde hakem net penaltıyı sahada anında verdi.
31'de Jota Silva-Camara mücadelesinde topa vuran Camara'nın ayağını kaçıracak zamanı ve alanı yok o ayak yere inecek.
Sarı kart olmaz. Ya kırmızı olur ya da devam. Kart çıkmamalıydı. Sergen hoca basma hemen önünde olunca gördü kırmızı bekledi! Hocam dikkat edersen sarı geç çıktı, muhtemelen VAR'dan üflendi! 36'da Mujakic'in yüzüne ellerini illegal kullanan Cengiz'e net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Evrensel uygulama sarı lakin bunca zamandır ülke futbolumuzda bunu bir türlü standarda oturtamadık!
54'te G.Antep penaltı bekledi.
Camara-Cengiz mücadelesi ceza alanı dışında penaltı yok. Hakem doğru karar verdi. Son dakika G.Antep'in attığı gol öncesi Draguş topu elle kontrol edince VAR'dan iptal doğru. Taşkınsoy yaşadığı ve atlattığı bunca badireden sonra ayakları üzerinde durmayı maçtan başarılı çıkmayı bildi. Bravo.
